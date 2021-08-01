MSB: Denizden tahliyeye destek için 2 gemi sevk edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndaki 2 çıkarma gemisinin Marmaris'teki yangın nedeniyle vatandaşların denizden tahliyesine destek amacıyla bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Marmaris’te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki iki çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak” denildi.

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