Nazlı’nın katilinden kan donduran itiraf: Ellerimle boğdum

İzmir'in Menderes ilçesinde, 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'nın cansız bedeninin ormanlık alanda battaniyeye sarılı şekilde bulunması sonrasında gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden T.Ö.İ., Kınacı'yı daha önceden tanımadığını ve parkta tanıştığını söyledi.

“TECAVÜZ ETMEDİM”

Genç kadını otomobiline alarak Ürkmez Barajı mevkiine gittiklerini belirten T.Ö.İ., “Kendisiyle onun da rızasıyla birlikte oldum. Tecavüz etmedim. Daha sonra tartışmaya başladık ve ellerimle boğdum. Bir anda kendimi kaybettim. Daha sonra cesedi battaniyeye sarıp Atatürk Mahallesi Yaren Tepe mevkiindeki ormanlık alana attım. Çok pişmanım” dediği ifade edildi.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan, Kınacı’nın sosyal medya hesabından geçen 18 Ocak günü “Korku kimseyi ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın” şeklinde paylaşım yaptığı görüldü. Ayşe Nazlı Kınacı’nın bugün toprağa verilmesi bekleniyor. (İHA)