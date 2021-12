Öğrenciler Akşener’e dert yandı: Babamdan kitap parası istemeye utanıyorum

Amasya'nın Merzifon ilçesinde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e öğrenciler dert yandı.

Merzifon’da partililer ve vatandaşalar tarafından “Cumhurbaşkanı Akşener” sloganlarıyla karşılanan Meral Akşener, esnafı ziyaret ederek hal ve hatırlarını sordu.

Esnafın dertlerini dinleyen Akşener, vatandaşlarla sohbet etti.

1 KİLO ET ALMALARI İMKANSIZ

Akşener’e geçinemediklerini söyleyen bir kasap, “Fiyatlar arttı. İnsanların alım gücü düştü. Bugün hafta sonu olduğu için 4-5 kişi geldi. Genelde tavuk alıyorlar. Ama tavuk fiyatları da yükseldi sadece kırmızı et değil. Hafta bir kilo et alan sabit müşterilerimiz vardı, şimdi alamıyorlar. Şu anda 1 kilo et alma şansları yok. İdare etmeye çalışıyoruz. Veresiye veriyoruz” dedi.

GÜNDE 3 KERE FİYAT DEĞİŞİYOR

Başka bir esnaf ise, her gün zam geldiğini söyleyerek, “İşlerimiz iyi değil. Sattığımızı yerine koyamıyoruz. Günde 3 kere fiyat geliyor. Halk ile bütünleşen insanlarla beraber olmamız lazım. Halkını seven insanlara biz oy vereceğiz. Halkının sevmeyenlere bir şey yok. Öğle saati oldu 2 müşteri geldi” diye konuştu.

BABAMDAN KİTAP İSTEYEMİYORUM

Sokakta Akşener ile karşılaşan 3 lise öğrencisi ise gelecek kaygılarından şikayet etti. Bir öğrenci babasının memur olduğunu söyleyerek, “Okullarda öğretmenlerimiz eksik. Öğretmenlerimizin eğitimi tam değil. Herkese bir matematik, fen şeyi dayatılmış, bir şekilde biz bu konuları işliyoruz ama ileride de kendi mesleğimizi seçemiyoruz. İlgi alanlarımıza göre seçemiyoruz. Bir gelecek kaygımız var. Garanti mesleği seçmediğimiz sürece ileride boş insanlar olacağız. Babamdan kitap istedim, bana ‘alamam oğlum’ diyemedi. Ablalarım okuyor, beni okutuyor, bu adam bize nasıl para yetiştirecek” ifadelerini kullandı. Başka bir öğrenci ise babasının stresten hasta olduğunu vurgularken, diğer öğrenci, “Ben babamdan kitap isterken utanıyorum. Bir tane matematik kitabı 100 lira olmuş. Babam memur, artık memur da geçinemiyor” dedi.

Esnaflar çalıştıklarını ancak durumlarının iyi olmadığını söyleyerek Meral Akşener’e dertlerini anlattı.

