Osmaniye’de korkutan depremler! Son depremler…

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Osmaniyenin Düziçi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 20.57de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.5, merkez üssünü ise Düziçi’nin Yarbaşı Mahallesi olarak açıkladı.

İKİNCİ KEZ SALLANDI

Gece saatlerinde ise Osmaniye bu kez 4.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Saat 23:55’de meydana gelen depremin Düziçi ilçesinde meydana geldiği ve yerin 7.01 km derinliğinde olduğu belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin 4.3 büyüklüğünde ve derinliğinin 5.0 km olduğunu duyurdu.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER