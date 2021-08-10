Otobüs durağına dalan ehliyetsiz sürücü 2 kişiye çarptı

İstanbul Büyükçekmece’de otobüs durağına tam yanaşmadan yolcu indirip bindirmesi esnasında emniyet şeridine giren ehliyetsiz sürücü 2 kişiye çarparak ağır yaraladı. Yaşanan feci olay otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, E-5 karayolu Büyükçekmece mevkiinde meydana geldi. Beylikdüzü istikametine gidişte yolcu indirip bindirmek için durağa yanaşan belediye otobüsü durağa tam yanaşmadan kapılarını açtı. Bu sırada otobüse yanaşan 2 erkek yolcuya emniyet şeridinden son sürat gelen ehliyetsiz sürücü hususi aracıyla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolculardan biri yola, diğeri kaldırıma savruldu. Çevredeki vatandaşlar ilk müdahalenin ardından sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri durumları ağır yaralanan iki vatandaşı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı.