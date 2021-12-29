Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı

HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP İzmir İl binasında tabancayla vurularak öldürülen Deniz Poyraz’ın bugün İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’de görülen duruşması sırasında mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışları nedeniyle HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “29.12.2021 tarihinde İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davanın duruşması sırasında HDP İstanbul Milletvekili P.B. hakkında mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışları nedeniyle soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu duruşmada izinsiz görüntü kaydı yapan ve nakleden kişiler hakkında da ayrıca soruşturmaya başlanılmıştır” denildi. DHA

İlginizi Çekebilir HDP ilçe binasına saldırı

İlginizi Çekebilir HDP'den CHP'ye ziyaret