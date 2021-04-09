Polis, hırsızları kendi tuzağına düşürerek yakaladı

Edinilen bilgiye göre, olay, 6 Nisan günü saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde meydana geldi. Ali İrge, cep telefonunu satmak için internette ilan verdi. Bir süre sonra ismi öğrenilemeyen bir kişi, cep telefonunu almak için İrge ile irtibata geçti.

İnternet üzerinden bin 900 TL'ye anlaşan taraflar, caddede buluştu. Buluşma noktasına plakasız hafif ticari araçla gelen bu kişi, bakmak için Ali İrge'den cep telefonunu istedi. İrge'nin cep telefonunu verdiği sırada aracın plakasız olması nedeniyle şüphelenen ablası Tuğba Akdağ, sürücünün koltuğundaki kişinin yanına geldi. Cep telefonunu alan şüpheli, aracın kapılarını kilitleyip kaçmak istedi. Araca tutunan Tuğba Akdağ ile kardeşi Ali İrge, çevredekilerin gözü önünde metrelerce sürüklendi. Alışveriş sırasında olay yerinde olan Akdağ'ın 3 yaşındaki kızı Miray ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kardeşlerin yaşadığı dehşet anları, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan ve başından yaralanan Tuğba Akdağ, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alıp, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

300 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Polis ekipleri olayın hemen ardından çevredeki güvelik kameralarını alarak incelemeye başladı. Yaklaşık 300 güvenlik kamerasını saniye saniye izleyen polis zanlının olay yerine gelmeden önce plakasını çıkarttığını tespit etti. Polis zanlının aracının olay yerine gelmeden önceki görüntülerini de bularak plakasını tespit etti. Plaka tespitinden sonra polis zanlının Ahmet Can Ç. (26) olduğunu belirledi. Polis isim tespitinden sonra zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

POLİSLER CEP TELEFONLARINI SATIŞA KOYDU

Polis bir taraftan zanlıyı her yerde ararken öbür taraftan da zanlının internet üzerinden cep telefonlarını satışa koyan vatandaşlarla irtibata geçip telefonlarını çaldığı için telefonlarını internet üzerinden satışa koydu. Polisler 4 bin liralık telefonlara 6 bin lira fiyat istedi. İnternet üzerinden polis ilan verdikten sonra gelen talepler içinde zanlının olup olmayacağını değerlendirdi. Polisler telefona değerinden fazla para istediği için pazarlık yapmayanlarla yüz yüze görüşmeye gitti. Bu sırada bir kişi Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne telefonu getirmeleri halinde alacağını söyledi. Hiç pazarlık yapmadığı için polis şüphelenip bu adrese gitti. Polis adresteki şahsa telefonu verdikten sonra şahıs kaçmadan polis olduğunu söyleyip onu yakaladı.

YİNE PLAKASIZ ARAÇLA GELDİ

Polis olay yerine yine plakasız araçla gelen şahsın iki kardeşi sürükleyen şahıs olduğunu tespit ederek gözaltına alıp emniyete götürdü. Zanlı ifadesinde üniversite okurken bırakmak zorunda kaldığını, internet üzerinden sürekli alışveriş yaptığını, ekonomik olarak zor durumda kaldığı için hırsızlık yaptığını söylediği öne sürüldü.

Bu arada, zanlının aynı yöntemle 2 kişinin daha telefonunu aldığı öğrenildi. Zanlının iki kardeşi sürükleyip cep telefonunu aldıktan sonra ayın gün başkasının telefonunu da aynı şekilde aldığı belirlendi. Zanlının yaptığı kapkaç olayı televizyonlarda çıkınca mağdurlar polise başvurup aynı yöntemle dolandırıldıklarını söyleyince zanlının diğer olayları da ortaya çıktı. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (İHA)