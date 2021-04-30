‘Rançtıların değil halkın sesine kulak verin, İkizdere’de doğa katliamını durdurun’

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“KÖYLÜLERİN MÜCADELESİNE TBMM'DEN DESTEK VERİYORUM”

Örs, İkizdere ilçesi İşkencedere Vadisi’nde yapılacak olan taş ocağına karşı başlattıkları eylemlerini sürdüren köylülerin mücadelesine, TBMM'den destek verdiğini söyledi.

İkizdere'nin, Karadeniz'in termal ve kış turizmi için yeni turizm destinasyonu alanı olarak belirlendiğini anımsatan Örs, “Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca ‘örnek yayla' modellerinin uygulanacağı iki noktadan biri seçilmişti… Ama gelin görün ki; aynı zamanda tescilli doğal sit alanı olan İkizdere Vadisi Gürdere ve Cevizlik Köyü'nün arasındaki İşkencedere Vadisine bugün işkence ediliyor” şeklinde konuştu.

“BÖLGENİN DOĞAL COĞRAFİ YAPISI, DENGESİ BOZULACAK”

“İkizdereliler şunu biliyorlar ki eğer bu taş ocakları faaliyete geçerse bu vadi asla eski haline dönmeyecek” ifadelerini kullanan Örs, bölgeye taş ocağı yapılması sonucu yaşanacak tahribatı şöyle anlattı:

* Hatıraları ile beraber mevcut yaşam da taş ocakları ile beraber yok olup gidecek. ‘Cennete gitmek için, ölmeyi beklemeyin. İkizdere'ye gelin. Yaşarken cennet görün' diyen yöre halkı yeşil vadinin doğal güzelliğinin yok olacağını, köylerinin ellerinden gideceğini düşünüyor.

* Çünkü yüzlerce yıldır var olan ata ocakları sönecek. Halk göç etmek zorunda kalacak. Bölgenin binlerce yılda oluşan doğal, coğrafi yapısı, dengesi bozulacak. Bölgeye özgü endemik bitki örtüsü, flora ve faunası yok olacak. Bu durumu kabullenemeyen yöre halkı günlerdir söz konusu alanda nöbet tutuyor.

“TAŞ OCAĞINDA ISRAR NİYE?”

Bu bölgenin aynı zamanda organik çay tarımının yapıldığı bir bölge olduğunu da vurgulayan Örs, bölgede arıcılık da yapıldığına dikkat çekti. Yöresel deyimle “delibal” diye adlandırılan bal üretiminin yapıldığı bölgenin de bu bölge olduğunu aktardı. Söz konusu taş ocağına 190 metre mesafede yerleşim yeri Gürdere Köyü olduğunu anımsatan Örs, “Hal böyle iken; taş ocağında ısrar niye?” diye sordu.

“BAŞKA BÖLGENİN FOTOĞRAFININ İKİZDERE’YE AİTMİŞ GİBİ SUNULDUĞU İDDİALARI VAR”

Yılda 100 bin metreküp taş çıkarılması planlanan projede nakliye için kullanılacak yolun tamamen ormanlık alan içinde olduğunu, alternatif bir güzergah belirlenmediğini söyleyen Örs, “Şirketin proje dosyasına koyduğu başka bir bölgeye ait fotoğrafı, İşkencederesi'ne aitmiş gibi sunduğu iddiası var. Bu araştırılmalıdır” açıklamasını yaptı.

“HANGİ AKLA HİZMET?”

Örs, sözlerine şöyle devam etti:

* Söz konusu alan kayın ve kestane ağaçlarıyla kaplı bir orman arazisidir. Projenin tamamı orman arazisindedir. Hal böyle iken taş ocağında ısrar edilmesi yapılması hangi akla hizmet etmektedir? İkizdereli vatandaşlarımız, ‘lojistik liman, yol ve benzeri yatırıma değil, yanlış yer seçilen taş ocağına karşıyız’ diyorlar.

* Bölgede halkı hayat damarlarının kesileceklerine inanıyorlar. Ve yetkililerin de bunu görmesini, duymasını istiyorlar. Bu projeden vazgeçilmesini talep ediyorlar. Bölgede Türk bayrakları ile donattıkları ağaçlarda bu nedenle günlerdir nöbet tutuyorlar.

* Bölge sakinleri, ‘önceleri atalarımız kendilerini vahşi hayvanlardan korumak için ağaçların üzerine çıkardı. Şimdi biz ağaçları korumak için ağaçların üzerine çıktık' diyorlar. İktidar sahipleri halkın bu haklı tepkilerine kulak versinler.

“İKTİDAR, TAŞ OCAĞI FİRMASININ AVUKATI GİBİ DAVRANIYOR”

Acele kamulaştırma kararı verilen ve dünyada koruma altındaki 200 vadiden biri olan Rize'nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi'nde iş makinelerinin çalışmaya başladığına işaret eden Örs, “Köylülerin tepkisine rağmen, taş ocağının yapılacağı bölgeye ulaşmak için orman içinden yol açmaya başlayan dozerler, ağaçları söktü. Ağaçlarda bulunan arı kovanları parçalandı. Çalışma sırasında köylülerin evlerine giden kaynak su boruları da kırıldı. Tüm bu olanlara karşı iktidar mensupları bırakın susmayı, adeta taş ocağı firmasının avukatı gibi davranıyor” şeklinde konuştu.

“YÜZDE 90 OY ALDIĞINIZ KİTLEDEN BİLE NE KADAR UZAKLAŞTIĞINIZIN GÖSTERGESİ”

“Haklı tepkilerini dile getiren vatandaşlarımızı terör örgütleri ile ilişkilendirme gayreti içine düşmüşler” diyen Örs, “İkizdere'de 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın oyu neredeyse yüzde 90 sevilerinde. Yüzde 90 seviyesinde oy aldığınız bir ilçede vatandaşlarımızı, haklı tepkilerinden dolayı terör örgütleri birlikte anmak, iktidarın kendine oy veren kitlelere dahi ne kadar uzak olduğunun göstergesidir” ifadelerine yer verdi.

“İKİZDERELİLER TAŞ OCAĞI DEĞİL, ÇAY FABRİKASI İSTİYOR”

İktidara seslenen Örs, “Sorunun başlangıcından beri bir gün dahi olsa, gitmediğiniz ya da gidemediğiniz İkizdere'de milletin talep ve şikayetlerini dinleyin. Ne diyor İkizdereli: ‘İkizdere'ye taş ve toz ocağı istemiyoruz, çay fabrikası istiyoruz.'” açıklamasında bulundu.

“RANTÇILARA DEĞİL HALKIN SESİNE KULAK VERİN”

Örs, sözlerine şu cümlelerle son verdi:

* Ne diyor İkizdereli: ‘Turizm cenneti İkizdere'yi cehenneme çevirmeyin.' Rantçıların değil halkın sesine kulak verin. Bu feryadı artık duyun ve İkizdere'deki doğa katliamını durdurun.

* İktidardan ihale almada dünya sıralamasına girenlerin yanında olmayın! Ağacını, ormanını, deresini, gelecek nesillere bırakma derdinde olan milletin yanında olun. Mübarek ramazan günlerinde ormanını devletten korumaya çalışan genç-yaşlı, kadın-erkek yöre halına yapılan bu zulme son verin.