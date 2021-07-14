Sağanak ve sıcak uyarısı bir arada…

Bunaltıcı sıcaklar etkisini sürdürürken yurdun birçok yerinde sağanak yağış devam ediyor. Meteoroloji’nin hava durumu tahminlerine göre bugün İstanbul çevresi, Van’ın doğu kesimlerinde hafif, Trabzon'un batısı ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise yağışlara rağmen düşüş yaşamayacak. Hafta sonu ise yağışlar etkisini azaltacak.

SAĞANAK YER YER ŞİDDETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Sakarya'nın kuzey ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun’un doğu ve Trabzon'un batısı ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m²), Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kg/m²) olması bekleniyor.

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