Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel corona verilerini açıkladı! İşte günlük vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 10 Ekim 2021 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 196 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek? Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 10 Ekim verilerine göre, 344 bin 280 test yapıldı.

Son 24 saatte, 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi. 25 bin 772 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 196 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: TEDBİR AZALDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “‘Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?’ Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!” dedi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 80.1 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'yi Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 48,7 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilere göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 87.80, ikinci doz ortalaması yüzde 74.50, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 112 milyon 360 bin 409 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 9 Ekim verilerine göre, dün 348 bin 856 test yapılmıştı. Dün, 28 bin 645 vaka tespit edilirken, 206 kişi hayatını kaybetmiş ve 24 bin 217 kişi sağlığına kavuşmuştu.