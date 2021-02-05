Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat sayısını açıkladı! İşte 5 Şubat corona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün toplam 142 bin 538 test yapıldı. Semptom gösteren 620 kişiyle birlikte toplam 7 bin 901 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 516 bin 889 oldu.

Bugün iyileşen 8 bin 217 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 404 bin 416’ya yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.9, toplam ağır hasta sayısının ise bin 423 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 45.4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 27.1 olarak duyuruldu.

DÜN 113 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 113 kişinin hayatını kaybettiğini, 627 yeni hastayla birlikte toplam 7 bin 909 vakanın tespit edildiğini ve 8 bin 815 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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