Sahte avukattan 210 bin dolarlık vurgun

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan İş kadını Sibel Kotan, eşi geçtiğimiz Ağustos ayında cezaevine girince İstanbul’a geldi. Kocası farklı dosyalar sebebiyle yargılanan Kotan, eşini cezaevinden kurtarmak için avukat arayışına girdi.

Kayınvalidesinin bir arkadaşı, M.E.Ö.'yü önerdi. Sibel Kotan; kendisini avukat olarak tanıttığı öne sürülen M.E.Ö.’den randevu aldı. İddiaya göre görüştüğü M.E.Ö. “Devlet büyükleri ile ikili ilişkilerimiz çok iyidir. kocanızı kurtaracağım” diyerek güven verdiği Sibel Konat’tan 350 bin dolar talep etti.

PARAYI VERDİ ANCAK HÜKÜM YEDİ

Kocası Yunus Kotan’ı kurtarmak için anlaşmayı kabul eden Sibel Kotan, zaman içinde 210 bin dolar ödeme yaptı. Ancak iddiaya göre; aradan zaman geçmesine rağmen dosyalarıyla ilgilenilmediğini gördü. Bu sürede eşinin yargılandığı ve ceza almasını beklemedikleri bir davadan hüküm giydiğini öğrenen Sibel Kotan durumdan şüphelendi.

GÖZALTINA ALINDI

Kotan, durumu araştırınca avukat olarak tuttukları kişinin dolandırıcı olduğundan şüphelendi. İddiaya göre, hukuk bürosu işleten, stajer avukat çalıştıran M.E.Ö.gerçek avukat değildi. Bunun üzerine emniyete giden Kotan şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık ekipleri, yapılan araştırma sonrasında sahte avukatlık yaptığı iddia edilen şüpheliyi gözaltına aldı.

2 İLA 6 AY ARASINDA CEZAEVİNDEN ÇIKARACAĞINI SÖYLEDİ

Şüpheli Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken, emniyete giderek yaşadıklarını basın mensuplarına anlatan Kotan, “Eşimin bazı dosyalarına sebep, hukuki olarak avukat olduğunu söyleyen birisi tarafından dolandırıldım ben. Cezaevinden 2 ay ile 6 ay arasında çıkaracağını, konumuzda haklı olduğumuzu da bildiğimiz için, şu an devam eden dosyalarda yeniden yargılamada beraat aldığımız için gönül rahatlığıyla gittiğimiz ve 210 bin dolar talebini kabul ettiğimiz kişi tarafından dolandırıldık.” diye konuştu.

‘40-50 AVUKAT ÇALIŞTIRIYOR'

Şüphelinin 40-50 avukatın çalıştığı bir hukuk bürosu kurduğunu öne süren Kotan, “Dönem dönem belli şehirlerde hukuk bürosu kurup insanları dolandırıyorlar ve 40-50 avukatla çalışıyorlar. Basit bir şebeke değil. Ciddi bir örgüt… Bu pazarlamayı yaparken, dolandırıcılık pazarlamasını yaparken, çok ciddi isimleri kullanıyor. İnsanlar bu ismlere riayet ederek gidiyor yanına” dedi.

SERBEST KALDI

Sibel Kotan şüphelinin gözaltına alınması sebebiyle polis ekiplerine teşekkür ederken, emniyetteki işlemleri tamamlanan M.E.Ö. adliyeye sevk edildi. Şüphelinin “Adli kontrol” şartı ile serbest kaldığı öğrenildi.