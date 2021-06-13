Sedat Peker’in iddiaları sürüyor! Doğan Medya satın alınırken Demirören Ziraat Bankası’ndan nasıl kredi aldı?

İBB’de AKP döneminde hangi yolsuzlukların gerçekleştiği konuşuluyor? Çamlıca Camii yapımında yolsuzluk oldu mu?

Çamlıca Camii kaç liraya planlandı kaça yapıldı? AKP dönemi yolsuzluk iddialarına İçişleri Bakanlığı neden izin vermiyor?

Sedat Peker iddialarını sürdürüyor. Total şirketinin Oyak’a satışında neler yaşandı? Doğan Medya satın alınırken Demirören Ziraat Bankası’ndan nasıl kredi aldı? Nasıl ödedi?

Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş saat 19.00'da canlı yayında soruyor usta gazeteci Uğur Dündar yorumluyor.

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