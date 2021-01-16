Sobayı benzinle tutuşturmak isteyince evi yaktı

Ahmetpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Etgü ailesi sabah saatlerinde benzin dökerek sobayı tutuşturulmak istedi. Ateşlenen benzinin sobada parlaması sonucu evde yangın çıktı. 6 kişinin kaldığı tek katlı evde büyük panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilerek söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın mağduru komşusuna çok üzüldüğünü ifade eden Erdin Doğan, “Kış ayında komşumuz zor duruma düştü. Tek katlı evde 6 kişi yaşıyor. Yangın nedeniyle evleri büyük hasar gördü. Biz de elimizden geldiğince onların yanındayız. İnşallah bu kış ayında elbet yardım yapabilecek iyi insanlar vardır” diye konuştu. (İHA)