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Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek?

Yaklaşık son bir aydır tüm yurt genelinde süren sokağa çıkma yasaklarının ne zaman sonra ereceği merak ediliyor. Tüm gözler, önemli kararların alınmasının beklendiği Kabine toplantısında.

Güncellenme: 09:20, 11/01/2021
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Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek?

İçişleri Bakanlığı, hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu tüm yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının ikinci bir açıklamaya kadar devam edeceğini açıklamıştı.

Yılbaşında da dört gün olarak uygulanan yasaklar sonrasında corona virüsü vakaları düşüşe geçmişti. Yasak kararlarının alındığı Kabine toplantısı bugün yapılacak ve alınacak kararlar yaklaşık olarak saat 19.00'da duyurulacak.

KAFE, RESTORAN VE BARLAR NE OLACAK?

Sokağa çıkma yasağını yanı sıra birçok işletmenin de çalışma şekli değiştirilmişti. Kafe ve restoranlar dükkanlarına müşteri alamazken, siparişler sadece online olarak kabul ediliyordu. Barlar ise tamamen kapanmış durumda. Bugün yapılacak toplantıda bu gibi işletmelerin de akıbeti belli olacak.

10 OCAK CORONA VİRÜSÜ VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı’nın güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren bin 103 hastayla birlikte 9 bin 537 yeni vaka tespit edilirken 181 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca, “Ağır hasta sayısı 3.000'in altına geriledi” dedi.

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