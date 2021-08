Somali’ye 30 milyon dolar hibe, vatandaştan İBAN

Erdoğan’ın yangın ve sel felaketleri için başlattığı kampanya bu yorumlara neden oldu... Muhalefet, başka ülkelere yardım edip, halkından para isteyen iktidarı kınadı. “Pes artık” dedi.

ALI EKBER ERTÜRK

İktidar, yaşanan her afet sonrasında vatandaştan para istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de yaşanan son sel felaketlerinde de çözümü IBAN numarası vermekte buldu. Sel afetleri ile ilgili yardım kampanyası başlatılmasına karar veren Erdoğan, banka hesap numaralarının AFAD tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Erdoğan'ın başlattığı girişim tepki çekti. Vatandaşlar ve siyasetçilerden Somali'ye verilecek 30 milyon dolar hibe de hatırlatıldı. İşte tepkilerden bazıları:

CHP'li Gülizar Biçer Karaca: Somali'ye 30 milyon dolar, selde zarar gören vatandaş için, vatandaştan para. İBAN ve İBAN.

CHP'li Engin Özkoç: Sel bölgelerinin rantını 5'li çete yedi, doğayı talan etti. Şimdi de iban'la yardım istiyorlar. Türkiye böyle beceriksiz bir yönetim görmedi.

CHP'li Tahsin Tarhan: İtibar için kaynaklarımızı kurutanlar, vatandaşımızdan aldığı vergiyi Somali'ye hibe edenler yatacak yeriniz yok.

CHP'li Candan Yüceer: Halka kürsüden çay fırlatan, Somali'ye 30 milyon dolar verenler, yardım bekleyen halka IBAN gönderiyor.

İYİ Partili Ahmet Erozan: Müflis bir iktidarın konkordato ilanı.

Savcılık ‘Help Turkey'e soruşturma açmıştı!

Türkiye'de yaşanan her felaketten sonra iktidar tarafından İBAN numarası verilip halktan maddi destek istenirken, Ege ve Akdeniz'de çıkan büyük orman yangınları için “Help Turkey'' paylaşımlarına savcılık binlerce soruşturma açmıştı. Bu kampanyanın “Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmaya, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılamaya” yönelik olduğu ve hesaplardan bazılarının da sahte olduğu savunulmuştu. “HelpTurkey” kampanyasına destek veren Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Emre Kınay, Şevval Sam ve Fazıl Say gibi sanatçılar da yandaş medyanın hedefi olmuştu. Her kesimden soruşturma açılmasına tepki gelmişti.