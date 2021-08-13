Orman yangınları ve sel felaketi için yardım kampanyası başlatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, yangın ve sel felaketlerinden zarar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararında şu ifadeler kullanıldı:

* 28/7/2021 tarihinde başlayan ve başta Akdeniz ile Ege kıyılarındaki iller olmak üzere farklı illerimizde meydana gelen yangın afetleri ile ülkemizin birçok bölgesinde meydana gelen sel afetlerinden zarar gören ve bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetlerinden zarar görecek afetzedeler için yardım kampanyası başlatılması hakkında ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5902 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

12/8/2021 Tarihli ve 4372 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki

Yardım kampanyası ve görevlendirme

* Madde 1- Ülkemizde yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetleri sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlaması amacıyla insani yardım kampanyası başlatılması kararlaştırılmış ve söz konusu yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı görevlendirilmiştir.

* Kampanya kapsamında valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları ve/veya özel bankalar nezdinde açılacak hesaplar Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından duyurulur.

Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Karar hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı yürütür.





İlginizi Çekebilir İklim krizinin yıkıcı etkisi... Yangında yok olan alan 13 yıllık ortalamanın üzerinde