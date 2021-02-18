Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şömineden çıkan yangın pansiyonu küle çevirdi

Sinop’ta 4 katlı pansiyonda şömineden çıkan yangın 4. kat ve çatı katını küle çevirdi.

Güncellenme: 23:47, 18/02/2021
HaberlerGündem
Şömineden çıkan yangın pansiyonu küle çevirdi

Edinilen bilgiye göre, saat 21.45 sıralarında Yakamoz Sokak üzerinde bulunan 4 katlı pansiyonda şömineden kaynaklı yangın çıktı. Binanın çatı katının tutuşması sonucu bina alev topuna döndü. Binanın 4. katı ve çatı katı yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik uğraşıyla kontrol altına alınabildi. Yangını söndürmek için çabalayan bir itfaiyeci yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Çevrede bulunan evlerdeki vatandaşlarda yangını korku içinde izledi. Yangın can kaybı olmadan atlatıldı. İHA

İlginizi ÇekebilirBayrampaşa'da sebze-meyve halinde yangınBayrampaşa'da sebze-meyve halinde yangınİlginizi ÇekebilirYalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldüYalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü
Edirne Kadın Sinop yangın