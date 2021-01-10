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Son dakika… Ümitcan Uygun gözaltına alındı

Aleyna Çakır’ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan Ümitcan Uygun, bir arkadaşıyla uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından babasıyla birlikte gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:32, 10/01/2021
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Son dakika… Ümitcan Uygun gözaltına alındı

Ankara’da Aleyna Çakır’ın ölümü ile ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun’un, yanında bulunan iki kadın ile birlikte uyuşturucu madde kullandığına dair görüntülerin sosyal medyada yer aldığı tespit edildi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Ümitcan Uygun ve yanında bulunan iki kadından T.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca, Ümitcan Uygun’un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun da gözaltına alındı. Ümitcan Uygun hakkında, ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek’ suçundan işlem yapılacağı öğrenildi. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:15:22,