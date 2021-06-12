SÖZCÜ gündeme getirdi, o skandal sorular sınavdan çıkarıldı

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi öğrencilerine finallerde iki skandal soru yöneltti.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü birinci sınıflarda final dönemi sorusu olarak öğrencilerin karşısına önce “Türk savcılığı ülkenin üst mahkemesinden hangi Kürt yanlısı ana muhalefet partisinin yasaklanmasını istedi” sorusu çıktı.

Sorunun yanıt seçenekleri ise sırasıyla İYİ Parti, MHP, HDP, Saadet Partisi ve Ak Parti olarak gösterildi. Öğrencileri şoke eden bir diğer soruda ise hangi kurumun Kürt yanlısı muhalefet partisini yasaklayabileceği soruldu.

Cevaplarda Yargı Uyuşmazlıkları Mahkemesi, HSK, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay seçenekleri yer aldı.

REKTÖRLÜK HAREKETE GEÇTİ

SÖZCÜ'nün skandal soruları gündeme getirmesinin ardından Pamukkale Üniversitesi rektörlüğü harekete geçti. İki sorunun da iptal edildiği duyuruldu, idari soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

PAÜ'den yapılan yazılı açıklamada; “ Ulusal basına yansıyan ve PAÜ İİBF İktisat Bölümü öğrencilerine bahar dönemi finallerinde yöneltilen iki soru iptal edilmiş olup, gerekli tahkikat ve incelemeler başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Pamukkale Üniversitesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin milli birlik ve beraberlik ile bölünmez bütünlüğü hususlarındaki duruşumuz her daim bellidir” ifadelerine yer verildi.

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