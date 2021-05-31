Suya zam yapılacak mı? Kritik toplantı bugün

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mayıs ayı birleşimlerinin son oturumu İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. İSKİ'nin 2020 yılı faaliyet raporunun sunulacağı oturumda suya zam teklifi de görüşülecek. İSKİ, suya yüzde 25 zam yapılması için teklif hazırladı. Teklifin İBB Meclisi'nde tartışılmasının ardından suya yapılacak zam oranı belirlenecek. Çoğunluktaki AKP-MHP grubunun yapılacak zam oranını düşürülmesi yönünde teklif sunması bekleniyor.

NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

İSKİ'nin hazırladığı henüz kesinleşmeyen teklife göre 0-15 metreküp arası su kullanımı yapan 1. kademe konutlarda 4.81 TL olan birim fiyatının 6 TL'ye, 16 metreküp üzeri su kullanan 2. kademe konutlarda 7.22 TL olan birim fiyatın 9 TL'ye çıkarılması gündemde.

Köy konutlarında 1.21 TL'lik birim fiyatın 1.50 TL'ye, iş yerlerinde 12.93 TL olan fiyatın 16 TL'ye, köy işyerlerinde 3.23 TL olan birim fiyatının da 4 TL'ye çıkarılması önerildi.