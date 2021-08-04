TOKİ Karabük’te yurt binasını satışa çıkardı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Karabük Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 1004 kişilik yurt binasını satışa çıkardı.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 13 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek ihale Karabük Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonunda yapılacak. İhaleye internet ortamından da katılım sağlanabilecek.

Açık artırmaya salondan katılmak için kayıtlar müzayede günü 8.30-10.30 saatleri arasında yapılacak. Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar 12 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 11.00'e kadar alınacak.

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