‘Türbeye saygısızlık’ diye bir suç var mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında geçen yıl Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde düzenlenen anma töreninde yürürken ellerini arkasından bağlaması nedeniyle ‘Türbeye saygısızlık’ incelemesi başlatıldı.

Peki hukuki süreç nasıl işleyecek? Hukuk sisteminde ‘türbeye saygısızlık suçu” diye bir suç var mı?

Devlet memurları disiplin yönetmeliğinde neden değişiklik gereği hissedildi? Bu değişiklik ne anlama geliyor? Devlet memurları da Cumhurbaşkanı’na mı bağlandı? Bu değişiklik nasıl işleyecek?

Ve gündemden düşmeyen konu, genelgeler.

Bir genelge ile zaruri ihtiyaçların satılması yasaklandı? Bunun anlamı ne? Bu yasal mı?

Genelgeler ne kadar hukuki?

Yargıtay’ın beraat kararını bozduğu Çarşı davasında ne öngörülüyor?

Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş soracak Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen saat 17.30’da Sözcü TV YouTube canlı yayınında yanıtlayacak.

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