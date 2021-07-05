Tütün eylemleri Diyarbakır’a yayıldı: Üreticiler yolu trafiğe kapattı

Yetki belgesiz ya da bildirimsiz tütün ticareti yapanların 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını öngören düzenleme 1 Temmuz'da yürürlüğe girmiş; Adıyaman ve Malatya'daki tütün üreticileri, söz konusu düzenlemeye yönelik tepkilerini, karayollarını trafiğe kapatarak göstermişlerdi.

DİYARBAKIR’DA ÜRETİCİLERDEN YOL KAPATMA EYLEMİ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “yetki belgesi” olmayanlara tütün ticaretini yasaklayan yasaya karşı tütün yetiştiricileri Diyarbakır-Bingöl karayolunda eylem gerçekleştirdi. Yolu trafiğe kapatan tütün üreticileri, yasanın geri çekilmesini istedi.

KAYMAKAM ARAYA GİRDİ ÜRETİCİLERİ İKNA ETTİ

Diyarbakır Kocaköy kaymakamı ve jandarmanın araya girmesiyle tütüncüler ikna edildi, eylem sonlandırıldı. Kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı.

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