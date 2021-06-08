Ulukartal Holding’de anne, ölen eşi ve oğlunun hisseleri kendisinden kaçırdığını ileri sürdü

Ulukartal Holding'in sahiplerinden Oya Ulukartal, 12 Mayıs'ta hayatını kaybeden eşi Osman Önder Ulukartal ile oğlunun kendisinden şirket hisselerini hileli olarak kaçırdığını ileri sürdü.

Osman Önder Ulukartal'ın son beş yılda tüm şirket hisselerini oğlu Kadir Cenk Ulukartal'a devrettiğini belirten Oya Ulukartal, eşinin ölmeden önce de kendisine boşanma davası açtığını belirtti.

Oya Ulukartal avukatı aracılığıyla ölen eşi ve oğluna İstanbul Ticaret Mahkemesi'nde belirsiz alacak davası, İstanbul Aile Mahkemesi'nde de mal rejimi davası açtı.

Açılan davaların dilekçelerinde Oya Ulukartal şu iddialarda bulundu:

Osman Önder Ulukartal son beş yıl Türkiye’nin yüzde 25 pazar payına sahip olan İntegral Yatırım Menkul Değerler şirketi, Optimal Menkul Değerler Anonim şirketi, Ulukartal Tarım Gıda Hayvancılık Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret şirketi, Ulukartal Bilişim Teknoloji şirketi ve Ulukartal Holding A.Ş.’deki hisselerinin yarısını bedelsiz olarak oğlu Kadir Cenk Ulukartal'a devretti.

Oya Ulukartal, eşinin milyonlarca lira değerindeki hisselerinin tamamını bedelsiz olarak oğluna devretmesinin kendisinin katılma alacağına kaçırmaya yönelik muvazaalı işlem olduğunu ileri sürdü.

DEDEMİN BAŞKA BİR OĞLU DAHA VAR DİYEREK HİSSELERİ İSTEDİ

Dava dilekçesinde şirketlerin tümünün yönetiminin karı-koca olarak kendilerinin yönetiminde bulunduğunu belirten Oya Ulukartal, Kadir Cenk Ulukartal’ın şirketlerde hiçbir payının bulunmadığını iddia etti. Kadir Cenk Ulukartal’ın pay sahibi olabilmek için çeşitli hileli yöntemlere başvurduğunun yer aldığı dilekçede, Kadir Cenk Ulukartal’ın babası Osman Önder Ulukartal’a dedesinin başka bir çocuğu daha olduğunu, eğer paylar kendisine devredilmezse mal varlıklarını kaybedeceklerine yönelik iddialarla Oya Ulukartal’ı kandırmaya yönelik girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

BABA-OĞUL PLANLI HAREKET ETTİ İDDİASI

Oya Ulukartal 2008’de Osman Önder Ulukartal’a boşanma davası açtığı ancak baskılar nedeniyle davasını geri çektiğini belirtti. Bunun ardından oğlu ile eşinin harekete geçerek planlı bir şekilde katılma alacağı hakkı olan değerleri devretmeye başladığını ileri süren Oya Ulukartal, önce eşinin şirketlerdeki tüm hisselerini oğluna bedelsiz devrettiğini sonra da hızla yapılan genel kurullar ile şirketlerdeki yetkilerinin kaldırıldığını dilekçesinde belirtti.

MALLARINI DEVREDİP, MAL REJİMİ DAVASI AÇTI

53 yıllık eşinin sonra da kendisine boşanma ve mal rejimi davası açtığını belirten Oya Ulukartal, bunun amacının da eşinin mal varlığını devredip, kendisinden katılma alacağını almaya yönelik olduğunu iddia etti. Dilekçede, baba oğulun şirket paylarını kaçırdıklarını ve Oya Ulukartal'a ait şirket payları üzerinden katılma alacağı elde etmek istedikleri ileri sürüldü.

ŞİRKET HİSSELERİNE TEDBİR İSTENDİ

Kadir Cenk Ulukartal'ın şirket paylarını üçüncü kişilere devretme riski bulunduğunun belirtildiği dilekçede eşinin de kendisine ait taşınmazları üçüncü kişilere devrettiği belirtildi. Cenk Ulukartal’ın şirketlerdeki hisselerine üçüncü kişilere devredilmemesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesi istendi. Cenk Ulukartal’ın hisselerine konulan tedbirin ise Merkezi Kayıt Kuruluşu’na, Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Ticaret Sicili’ne bildirilmesi istendi.

EVLAT ACISI YAŞAMIŞLARDI

Ulukartal çiftinin büyük oğulları İntegral Yatırım'ın kurucusu Sabri Hakkı Ulukartal 43 yaşında 2 Haziran 2012'de üyesi olduğu İstanbul Bebek'teki lüks spor salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu götürüldüğü hastanede hayatını kaybetmişti.