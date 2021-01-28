Üvey kardeşlerin arazi kavgasında dehşete düşüren görüntü

Kızıltepe Atatürk mahallesi 865’inci sokak üzerinde üvey kardeşler ve babaları arasında yaşanan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralanmıştı. Silahlı kavganın aile içinde üvey kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıktığı öğrenildi.

ARABAYLA EZİP GEÇTİ

Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde bir grubun kaçtığı, bu sırada arkadan gelen bir aracın da grubun arasına dalıp 2 kişiyi ezdiği görüldü. Grupta bulunanlardan biri arkadan pompalı tüfeği araçtakilere doğrultup sıkarken, araçtan inenlerin de şahsı silah ve sopayla kovaladığı görüntülere yansıdı.

Öte yandan M.K. ve M.K. isimli şahısların ateşli silah ile yaralandıkları ve Mardin Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin devam ettiği, M.K isimli şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu, Ş.K. isimli şahsın ateşli silah ile yaralandığı ve özel hastanede tedavi altında olduğu, H.K isimli şahsın araç çarpması sonucu yaralandığı ve Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde tedavi altında olduğu öğrenildi.

EVDEN VE ARABADAN CEPHANE ÇIKTI

Ayrıca V.K. isimli şahıs ateşli silah yaralanması nedeni ile Mardin Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisi sonucu taburcu edildikten sonra yakalandığı belirtildi. Olay yerinde bulunan ikamette yapılan aramalarda 2 adet pompalı tüfek 1 adet Kalaşnikof otomatik tüfek, 1 adet 7.65 milimetre tabanca ve bu silahlara ait dolu fişekler ile boş kovanlar bulunarak olay yeri inceleme ekiplerince muhafaza altına alındı.

Yapılan çalışmalarda Ş.K. isimli şahsın kullanmış olduğu otomobil incelenmek üzere çekiciyle Asayiş Büro Amirliği bahçesine götürüldü. Araçta yapılan incelemelerde 1 adet AK-47 otomatik tüfek bulunarak olay yeri inceleme ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Konuyla ilgili H.K., M.K., A.K., V.K., E.K., Y.K., M.K., A.K., İ.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Olayın firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında ise S.K., Ü.K., F.K. ve A.K. isimli şahıslar da Mardin Devlet Hastanesi’nde yakalandı. (İHA)