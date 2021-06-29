Valilikten Sedat Peker’e koruma yanıtı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker yaptığı Twitter paylaşımında Cihan Ekşioğlu’na koruma ekibi verildiğini iddia etmişti. İstanbul valiliği Peker’in bu iddiasına yazılı olarak yanıt verdi. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

* Bazı basın yayın organlarında C.E. isimli şahsa ekip koruması verildiği yönündeki iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı duyulmuştur.

* Arşiv kayıtlarının incelenmesi neticesinde; C.E. isimli şahsın 07.11.2016 tarihinde koruma talebiyle Valiliğimize müracaatta bulunduğu, 14.12.2016 tarihinde (1) personel ile yakın koruma verildiği, 14.02.2017 tarihli İl Koruma Komisyonunda koruma kararının devamının uygun görüldüğü tespit edilmiştir.

* 22.02.2018 tarihinde alınan İl Koruma Komisyonu kararı ile yakın koruma tedbirinin kaldırıldığı, şahsın tedbir kararının kaldırılmasına yönelik 26.03.2018 tarihli itirazı üzerine yakın koruma tedbirine bir süre daha devam edilmiş, ancak bahse konu tedbir 31.01.2019 tarihinde İl Koruma Komisyonunda alınan karar gereği kaldırılmıştır.

* Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; söz konusu haberlerde geçen ekiple koruma ve kendine koruma aracı tahsis edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

SEDAT PEKER SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Cihan Ekşioğlu ile ilgili bir dizi sosyal medya paylaşımı yapan Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisini ekip koruması verdiğini belirterek, “… sana o kadar çok değer veriyor ki herkese bir tane koruma polisi verirken sana ekip koruması verdi, korumalar için de RenaultSymbol ve tahsisli plaka verdi. (korumanın ekip olarak verilmesi çok olağan üstü bir durumdur) Gerçi senin patlayacağını anlayınca koruma kararını ve araç tahsisini 15 gün önce iptal etti. Yurt dışına kaçma diye de pasaportunu da iptal etti” ifadelerini kullanmıştı.

PARAMOUNT OTELİYLE GÜNDEME GELDİ

Sedat Peker’in 9. videosunda Paramount Oteli’yle ilgili iddialara yer vermesi üzerine otelin ilk sahiplerinden Atilla Uras’ın kızı Yasemin Uras, Cihan Ekşioğlu’nun tankla (zırhlı araç) otele “çöktüğünü” iddia etmiş, ardından iddialar birbirini izlemiş. Ekşioğlu’nun, siyaset, yargı, emniyet dünyası ile yakın ilişkileri ve fotoğrafları sosyal medyada art arda yayınlanmıştı.