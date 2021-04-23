Yeni Bakana işçi ve memur zammı görevi

Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın bölünerek ikiye ayrılmasının ardından Çalışma Bakanlığı'na getirilen Vedat Bilgin'i zor bir zam pazarlığı süreci bekliyor. Bilgin kamuda çalışan milyonlarca işçi ve memurun zammının belirleneceği bu yılki pazarlık masasında hükümet adına görüşmeleri yürütecek. Memur-Sen yönetimi, bir önceki toplu sözleşme görüşmelerinde, görevden alınan Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile ciddi gerginlik yaşamıştı.

SEÇİM ZAMMI

Vedat Bilgin, yeni görevindeki en önemli sınavlarından birini önümüzdeki ağustos ayında gerçekleştirilecek memur toplu sözleşme görüşmelerinde verecek. Memur-Sen Konfederasyonu ve bağlı sendikalarıyla yapılacak görüşmelerde 3 milyon 150 bin memurun 2022 ve 2023 zam oranları için pazarlık gerçekleştirilecek. Memurun alacağı zam 2 milyon 330 bin memur emeklisine de aynı oranlarda yansıtılacak.

Bakan Bilgin'in memur sendikalarıyla yapacağı zam pazarlığı kritik önem taşıyor. Memurun 2 yıllık zam dönemine 2023 seçimleri denk geldiği için pazarlık masasında memurun eli daha güçlü olacak. Bununla birlikte Bilgin, hükümetin kamuda kemer sıkma politikasına da uygun hareket etmek zorunda kalabilecek.

700 BİN KAMU İŞÇİSİ İÇİN MASAYA OTURULACAK

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, memur sendikalarından önce 700 bin kamu işçisinin 2021-2022 zammı için işçi sendikalarıyla pazarlık masasına oturacak. Taşerondan kadroya geçtikten sonra ilk kez toplu iş sözleşmesine dahil edilen işçilerin beklentilerinin yüksek olması nedeniyle Bilgin'in pazarlık masasında zorlanacağı ifade ediliyor. Türk-İş'in bu yıl ilk kez Hak-İş'le birlikte hareket ederek güç birliği yapması da Bilgin için önemli zam sınavı olacak. Bakanlıkların ayrılması işçi ve işveren kesiminde olumlu karşılandı. Tek koltukta iki bakanlık modeli eleştiriliyordu.