Yerli aşı bilmecesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamada, “Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda elimizde yeterli derecede aşımız var. Yerli aşıda Eylül-Ekim gibi üretime geçileceğine inanıyorum” dedi. Erdoğan geçtiğimiz yıl Kasım ayında yaptığı açıklamada ise yerli aşı çalışmalarının önemli bir yere geldiğini belirterek, “En geç Nisan ayında Türkiye'nin kendi geliştirdiği aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz” demişti.

İşte yerli aşı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugüne kadar yaptığı açıklamalar:

‘YERLİ AŞIDA ÜÇÜNCÜ SIRADAYIZ’

9 AĞUSTOS 2020: Dünya Sağlık Örgütü'nün listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında Amerika ve Çin'in ardından üçüncü sırada yer alıyoruz. TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan Covid-19 Türkiye platformu sekiz farklı aşı ve 10 farklı ilaç projesi yürütüyor.

’13 FARKLI AŞI’

5 EYLÜL 2020: Yerli aşı geliştirme çalışmalarında da ileri bir düzeye gelindi. Ülkemizde 13 ayrı aşı geliştirme çalışması başlatılmıştı. Bunlardan iki ayrı kategorideki beş tanesi insan çalışmaları safhasına yaklaştı. Sadece bu tablo dahi ülkemizin sağlık altyapısına yapılan yatırımların ne kadar stratejik olduğunu göstermeye yeterlidir. Araştırma kuruluşlarımızın yaptıkları planlamaların ve verdikleri desteklerin önemi gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek altyapı ve insan kaynağı gücümüzle yine bu süreçte ortaya çıkmıştır. Üretim konusunda da altyapısı uygun bir firmamızın ayda 20 milyon doz kapasitesi bulunuyor. İkinci bir firmamızın da üretim altyapısını tamamlamasıyla bu rakam ayda 50 milyon dozun üzerine çıkabilecektir. İnsan çalışmalarından biri için önümüzdeki hafta bin doz aşı üretilmiş olacaktır.

‘EN GEÇ NİSAN’

25 KASIM 2020: Yerli aşıyla ilgili de önemli bir yere gelindiği, en geç nisan ayında Türkiye'nin kendi geliştirdiği aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz.

12 ARALIK 2020: Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibariyle, inşallah, önümüzdeki döneme çok daha umutla bakıyoruz. Yerli aşımızın devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşıların bağlantılarını büyük ölçüde tamamladık. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren her şeyi, salgın gerçeği çerçevesinde olabilecek en iyi seviyesine getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

‘BAHAR AYLARINDA KAVUŞACAĞIZ’

14 ARALIK 2020: Yerli aşı üretimiyle ilgili çalışmaları da yakından takip ediyoruz. İnşallah bahar aylarında kendi aşımıza kavuşarak çok daha yaygın bir aşılama sürecine geçeceğiz. Bu süreçte tedbirleri sıkı bir şekilde devam ettireceğiz.

12 OCAK 2021: İnsan deneyi aşamasında olan yerli aşılarımızı gerekli onayların ardından inşallah milletimizle birlikte tüm insanlığın hizmetine sunacağız.

‘YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ’

27 OCAK 2021: Yerli aşı çalışmalarımızın kullanılabilir seviyeye gelmesi, önümüzü daha kolay görebilmemizi sağlayacaktır. Yurt dışından temin ettiğimiz aşıları hızla hizmete sunarken, yerli aşıyla ilgili çalışmaları da yakından takip ediyoruz.

1 ŞUBAT 2021: Dışarıdan aşı tedarikinin sürdürülebilirliği şüphelidir. Dünyada bu konuda yaşanan ve giderek ayyuka çıkan kriz bize yerli aşa çalışmalarına hız vermemiz gerektiğini gösteriyor. Salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz.

17 ŞUBAT 2021: Hâlihazırda 5 milyon 700 bin aşılama sayısına ulaşmış durumdayız. İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantıları yaptık, tedariklerini de parça parça gerçekleştiriyoruz. Asıl önem verdiğimiz yerli aşı geliştirme çalışmalarını da yakından takip etmeyi sürdürüyoruz.

15 MART 2021: Dünyada aşı uygulamasını başlatan ilk ülkeler arasındayız. Bugün itibariyle yapılan aşı sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı. Aşılama sıralamasında dünyada beşinci durumdayız. Çalışmaları süren yerli aşımız hazır hâle gelene kadar yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz.

26 MART 2021: Aşıyı doğrusu bu süreç içerisinde insanımız için en tesirli kaynak olarak görüyoruz. Tabii bir de ilaç çalışmaları devam ediyor. Bunları yerli olarak aşı çalışmalarımız devam ederken, ilaç çalışması da yine yerli olarak devam ediyor.

‘TÜM İNSANLIĞA SUNACAĞIZ’

8 NİSAN 2021: Türkiye olarak hâlihazırda insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı, süreçlerin tamamlanmasını müteakip, ‘kimsenin geride bırakılmaması' ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız.

‘EYLÜL – EKİM GİBİ’

30 NİSAN 2021: Şu anda üniversitelerimiz, bazı ilaç firmalarımız yoğun bir çalışmanın içindeler. Bana öyle geliyor ki, onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum; Eylül-Ekim gibi biz onların da üretime geçeceğine inanıyorum. Üniversitelerimizin Erciyes gibi, aynı şekilde Ankara'daki üniversitelerimiz, onların çalışmaları var ve büyük ihtimalle Eylül-Ekim gibi oralardan da inşallah aşılarımız üretime geçmiş olacak.