Yüz yüze eğitimde dikkat çeken iddia! 19 ildeki 611 sınıf karantinaya alındı
Öğrenci Veli Derneği ”Salgında Yüz Yüze Eğitimde 2. Hafta Raporu”nu açıkladı. Dernek, ülke genelinde en az 611 sınıfın karantinaya alındığını duyurdu. Derneğin verilerine göre İstanbul'da en az 101, İzmir'de 73, Çorum'da 59, Ankara'da 30 sınıf karantinaya alındı.
Öğrenci Veli Derneği ”Salgında Yüz Yüze Eğitimde 2. Hafta Raporu”nu açıkladı. Dernek, ülke genelinde en az 611 sınıfın karantinaya alındığını duyurdu.
“OKULLAR ALARM VERİYOR”
Öğrenci Veli Derneği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi;
“Salgında gerekli önlemler alınmadan okullar açıldı. Okullar alarm veriyor. Ülkenin her yerinden art arda karantina haberleri geliyor. Öğrenci Veli Derneği olarak yaptığımız çalışma sonucunda, derneğimize gelen bilgilere göre salgının ikinci haftasında en az 611 sınıf karantinaya alımıştır. Her gün her saat yeni karantina haberleri almaya devam ediyoruz. Bu yüzden kaygılarımız daha da artıyor.”
“BİR OKUL KAPATILDI”
Dernekten yapılan açıklamada, Ordu Aybastı Fen Lisesi’nde bütün sınıfların karantina nedeniyle kapatıldığı bilgisi verilerek, “Fiili olarak okul kapatılmış oldu. Yeterli önlemlerin alınmamasından kaynaklı bu koşulların düzeltilmediği ortamlarda okulların açık tutulamayacağı herkesin bildiği bir gerçektir. Bu okulları açarak salgında çocuklarımız, biz velileri ve eğitim emekçilerinin sağlığını birkez daha riske attınız” denildi.
İLLERE GÖRE KARANTİNADAKİ SINIF SAYISI
Öğrenci Veli Derneği'nin hazırladığı salgın raporuna göre bazı illerde karantinadaki sınıf sayısı şöyle;
İSTANBUL: En az 101 sınıf
ANKARA: En az 30 sınıf
İZMİR: En az 73 sınıf
AMASYA: En az 12 sınıf
ANTALYA: En az 10 sınıf
BALIKESİR: En az 10 sınıf
BURSA: En az 14 sınıf
ÇANAKKALE: En az 12 sınıf
ÇORUM: En az 59 sınıf
DİYARBAKIR: En az 20 sınıf
EDİRNE: En az 8 sınıf
ESKİŞEHİR: En az 14 sınıf
MERSİN: En az 29 sınıf
KOCAELİ: En az 23 sınıf
MUĞLA: En az 14 sınıf
SAMSUN: En az az 27 sınıf
KIRKLARELİ: En az 10 sınıf
MANİSA: En az 11 sınıf
SAKARYA: En az 12 sınıf