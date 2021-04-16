5 yaşındaki çocuğa ‘cinsel istismar’ iddiasıyla yargılanan öğretmen beraat etti

Kartal'daki özel bir okulda 2017 yılında 5 yaşındaki kız çocuğu S.A.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla “12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı” ve “12 yaşından küçük çocuğun hürriyetinden yoksun kılınması” suçlarından 17 buçuk yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen yüzme öğretmeni S.A.'nın yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık S.A. ve avukatı katılırken, mağdur çocuğun ailesi ve avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmaya Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları da katıldı.

Sanığın cezalandırılmasını isteyen mağdur çocuğun ailesinin avukatları, sanık hakkında herhangi bir indirim uygulanmamasını talep etti. Son savunması sorulan sanık S.A. “Mağdura yönelik hiçbir eylemde bulunmadım. Üzerime atılı suçu işlemedim” dedi. Sanık son sözünde beraatine karar verilmesini istedi.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığın “çocuğun cinsel istismarı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarını işlediğine ilişkin mahkumiyetini gerektirir her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini belirterek sanığın üzerine atılı suçlardan beraatine karar verdi.

MAHKEME BAŞKANI MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Mahkeme başkanı ise karara muhalefet şerhi koydu. Şerhte, Çocuk İzleme Merkezi raporunda çocuğun yaşadığı olayla alakalı etkilenmiş olduğunun tespit edildiği belirtildi. Şerhte, “Olaya ilişkin kamera kaydı görüntüsü tespit edilememiş ise de bu tür suçların gizli olarak işlenmesi ve büyük kısmında delil elde etme imkanının çok güç olması gözetildiğinde mağdurun aşamalarda değişmeyen beyanlarının gerçeği yansıttığı” ifadelerine yer verildi.

Yüzme öğretmeni olan sanığın 5 yaşında olan ve uyku saati bulunmayan mağduru kendisinin ve mağdurun gitmemesi gereken uyku odasına götürdüğünün belirtildiği şerhte, sanığın çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Çocuğun öğretmeni olan sanığın 12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından cezalandırılması gerektiği belirtildi.

“ADALETE OLAN İNANCIMIZI SARSTI”

Kararın ardından Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) adına açıklama yapan avukat Canan Sarı, “Dava konusu olayın gerçekleştiği ve sanığın çalıştığı İstek Vakfı ve okul yönetiminin yargılama sürecinin en başından beri yargılamaya yönelik engellemeleri, delil karartma çabaları, küçük bir çocuğa yönelik istismarın konu olmasına rağmen 4 yıl kadar süren yargılama sonucunda sanığın beraatine karar verilmesi adalete olan inancımızı sarsmıştır” dedi. Avukat Sarı sanık hakkındaki kararın bozulması için İstinaf Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.