Adana’da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kaza saat 20.00’de ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi’nde meydana geldi. Çarşı istikametinden Deli Çay yönüne seyir halinde olan Yunus Ş. yönetimindeki 01 ABT 913 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Soner T. yönetimindeki 01 AGT 242 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araçta bulunan sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, ekipler yaptıkları çalışmada sürücülerden Yunus Ş.’nin 3.24 promil alkollü olduğunu tespit etti. Yunus Ş.’nin ehliyetine el konulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA