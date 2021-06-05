AKP’li belediyede bir özel kalem kıyağı daha

Yüzbinlerce kişi memur olma umuduyla KPSS'de ter dökerken, AKP'li belediyeler yandaşlara sınavsız memuriyet düzeni kurdu. Bu belediyelerden birisi de Konya Akşehir Belediyesi.

ATAMASI YAPILANLAR YA AKP’Lİ YA DA AKP’LİLERİN YAKINLARI

AKP'li belediyede 2014-2020 yılları arasında 2 ila 40 gün arasında özel kalem müdürü görevinde gösterilen ve memuriyet hakkı elde eden 4 kişinin AKP'li ya da AKP’li isimlerin yakınları olmasını SÖZCÜ duyurmuştu. Son 7 yıl içerisinde özel kalem müdürlüğü görevine ataması yapılan kişilere son olarak 2 dönem AKP Akşehir İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı da yapan TÜGVA İlçe Temsilcisi İsmail Kıyıcı eklendi. İsmail Kıyıcı'nın Akşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü atamasının onaylandığı ve Kıyıcı'nın yeni görevine resmen başladığı öğrenildi.

“YASAL OLARAK UYGUN”

Belediyede özel kalem müdürlüğü görevine getirilen kişilere ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan AKP'li Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “İsmail Kıyıcı 7 yıldır birlikte çalıştığımız bir arkadaşımız. Özel kalemde danışman olarak çalıştı. Özel Kalem Müdürlüğü görevini hakketti ve atamasını yaptık. Kendisi üniversite mezunu ve şartları sağlıyor. Daha öncesinde özel kalem müdürlüğüne getirilen arkadaşlarımız da şartları sağlıyordu. Yasal olarak uygun” dedi.

SON 7 YIL İÇERİSİNDE ATAMASI YAPILAN O KİŞİLER

İşte son 7 yıl içerisinde AKP'li belediyede özel kalem müdürlüğüne atanan o isimler:

-24. Dönem AKP Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu’nun Danışmanı İlhan Çolakoğlu 2014 yılının Haziran ayında belediyede sadece 2 gün özel kalem müdürü olarak görev yaptı. Çolakloğlu daha Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda göreve başlamıştı.

-2014 yılında AKP’li belediyeden meclis üyesi seçilen ve Akşehir Belediye Başkan Yardımcılığı da yapan Türkan Pınar Çiğdem 2016 ve 2017 yılları arasında 1 yıl özel kalem müdürlüğü görevinde bulundu. Türkan Pınar Çiğdem şu an Akşehir İŞ-KUR İlçe Müdürü olarak görevini sürdürüyor

-Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz 2019 yılı Haziran ayında sadece bir hafta belediyenin özel kalem müdürü olarak görev aldı. Özel kalem müdürlüğü sayesinde memur olan Ecevit Öksüz şimdi Necmettin Erbakan Üniversitesi Genel Sekreteri olarak görev yapıyor.

-Eski AKP Akşehir İlçe Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yıldırım’ın kızı Büşra Yıldırım bu yıl mayıs ve haziran ayları arasında toplam bir ay özel kalem müdürlüğü yaptı. Büşra Yıldırım daha sonra Akşehir Belediyesi'nde gıda mühendisi olarak göreve başladı.

-2 dönem AKP Akşehir Gençlik Kolları Başkanlığını yürüten TÜGVA Akşehir İlçe Temsilcisi İsmail Kıyıcı AKP'li belediyede özel kalem müdürlüğü görevine getirilen son isim oldu.