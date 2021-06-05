AKP’li belediyede skandallar bitmek bilmiyor: İhale enişteye gitti

AKP'li Yeşilyurt Belediyesinin CHP Grup başkanvekili Günnur Tabel, belediye bünyesinde olan Millet Kıraathanesine kitap alımı için 2018 yılı eylül ayında ve ekim ayları yapılan iki ihalenin başkan Mehmet Çınar'ın kız kardeşinin eşi ve AKP Malatya İl Başkan Yardımcısı olan Ekrem Dağ'ın sahibi olduğu Nida Kitap ve Kırtasiye isimli firmanın aldığını açıkladı.

Tabel, Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın eniştesi olan AKP'li Ekrem Dağ'ın 25 Eylül 2018 yılında yapılan ihaleyi 51 bin 485 TL'ye, ekim ayında yapılan ihaleyi ise 53 bin 308 liraya aldığını kaydetti.

İKİ İHALE DE ENİŞTEYE GİTMİŞ

Yapılan ihalenin içeriğine ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan Yeşilyurt Belediyesi CHP Grup başkanvekili Günnur Tabel, “Yeşilyurt Belediyesi, kentimizde hizmete giren Millet Kıraathanesine kitap alımı için 2018 Eylül ve Ekim aylarında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesince kitap alım ihalesi yapmış. İhaleye 3 kitap evi girmiş. İhaleye girenlerden biri de Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın eniştesi ve AKP Malatya İl Başkan Yardımcısı Ekrem Dağ'ın sahibi olduğu Nida Kitap Kırtasiye Market'idi. Bu iki ihaleyi doğrudan teminle Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın eniştesi ve AKP Malatya İl Başkan Yardımcısı olan Ekrem Dağ'ın sahibi olduğu Nida Kitap Kırtasiye Market aldı. Eylül ayında yapılan ihale tutarı 51 bin 485 TL, ekim ayında yapılan ihale ise 53 bin 308 TL karşılığında akrabasının kitapçısına verilmiş. Bunun gibi daha birçok ulaşamadığımız ve yandaşa giden ihaleler olduğu bilgisine de ulaştık” diye konuştu.

“MEHMET ÇINAR, BELEDİYEYİ AİLE ŞİRKETİ GİBİ YÖNETİYOR”

AKP'li başkan Mehmet Çınar'ın Yeşilyurt Belediyesini aile şirketi gibi yönettiğini belirten Tabel, “Bu iki ihalenin de belediye başkanının akrabasına gitmesi tesadüf olamaz ve bunu Malatya'da kitap işi yapan firmalara da haksızlık olarak görüyoruz. Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesini aile şirketi gibi yönetiyor yeğenini de belediyeye bağlı olan İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) de resmi bir görevi olmamasına rağmen bütün kararlar ondan geçiyor. Bu kişiyi İŞGEM'den alıp bu seferde Yeşilyurtspor'a göndermiş. CHP'li meclis üyeleri olarak Yeşilyurt Belediyesi yönetiminin skandallarını ortaya çıkarmaya ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ YEŞİLYURT BELEDİYESİNDE ORTAYA ÇIKAN SKANDALLAR…

AKP’li Yeşilyurt Belediyesi’nin “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi” için Almanya’ya gönderdiği 45 kişiden 43’ünün geri dönmediği ortaya çıkmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Skandal olayla ilgili aralarında vali yardımcısının da bulunduğu 4 bürokrat görevinden alınmıştı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Çınar’ın belediye tarafından yapımı süren Yeşilyurt Top Söğüt Villaları ve park inşaat alanına ‘Çınarlar Beton’ isimli şirketine ait betonu belediye işinde kullandığı ortaya çıkmıştı.

AKP’li Başkan Çınar’a ait şirketin, yapımı devam eden villa inşaatına gaz betonu verdiği park alanına ise şirketine ait araçların beton dökümü yaptığı görüntülenmişti.

Olayın ortaya çıkması sonrasında Çınar, projelerin kamu ihale kanunu sonucunda yapıldığını belirterek “Aileme ait olan firma, Doğu Anadolu Bölgesi ve dolayısıyla Malatya çevresinde gaz beton imalatı yapan tek firmadır” diyerek kendini savunmuştu.