Başakşehir’de ‘katil esnaf istemiyoruz’ eylemi

İstanbul’un Başakşehir ilçesi Bahçeşehir semtinde bir esnafın, yeni doğum yapmış kedinin yavrularını kürekle vura vura öldürdüğü, şahsın anne kediyi de öldürmeye çalışırken yaraladığı iddiaları üzerine emniyete ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri bölgeye geldi. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, anne kedi ve yaralanan 2 yavruyu tedavi altına aldı. Yavru kediler kurtarılamadı.

Polis ise olayla ilgili inceleme başlatarak şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelinin para cezasıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

İddialar ve şüphelinin serbest bırakılması üzerine sosyal medyadan örgütlenen hayvanseverler, eylem yaptı. Çok sayıda kişinin katıldığı eylemde ‘Katil esnaf istemiyoruz’ sloganları atıldı. Hayvanseverler, ‘Hayvan hakları yasası hemen’ çağrısında bulundu.

Eyleme ünlü manken Deniz Akkaya da katıldı.