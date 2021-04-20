Beraber alkol aldığı arkadaşını öldüren şahıstan ilginç savunma

Olay, 21 Haziran 2020 tarihinde Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ö. isimli şahıs, gece saatlerinde 2 kız arkadaşıyla birlikte DJ'lik yapan arkadaşı Levent Bat'ın evine gitti. Sabaha karşı İbrahim Ö. tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen Bat, ağır yaralandı.

Bat’ın ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerine giden polis ekipleri tarafından İbrahim Ö. ve beraberindeki 3 kişi gözaltına aldı. İbrahim Ö’nün, emniyette verdiği ifadesinde Bat'ı şakalaşırken, yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan İbrahim Ö. tutuklanırken, T.S. ve beraberindeki 2 şahıs serbest bırakıldı.

‘Kasten öldürme' suçundan yargılanan İbrahim Ö’nün, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya taraf avukatları, tanıklar ve sanık İbrahim Ö. katıldı.

“BAŞIMI İKİ ELİMİN ARASINA ALARAK ‘NE YAPTIM BEN’ DEDİM”

Levent Bat ile çok uzun süredir arkadaş olduğunu ifade eden İbrahim Ö., şöyle konuştu:

* Olay tarihinde öğle saatlerinde Levent Bat ile görüştüm. Kendisi benim yanıma gelmek istediğini söyledi. Uyuşturucu madde kullandığı için, ‘madde ile ilgisi varsa gelme’ dedim. Akşam saatlerinde Ecem Naz Y. ile irtibat kurdum ve buluşmaya karar verdim. Yanıma arkadaşım Turab S.’yi, Ecem Naz Y. ve arkadaşı Ecem T.’yi alarak dağ evine gitmek için yola çıktık, yolda alkol de aldık. Ancak abim dağ evinin müsait olmadığını söyleyince ben de Levent’i aradım ve onun evine gittik. Dağ evine gideceğimiz için yanımda silah vardı. Şarjörde de 5 mermi vardı ama namluda mermi yoktu. Levent benim karşı çaprazımda oturuyordu.

* Ben tabanca ile uğraşıyor, oynuyordum. Bu sırada tabancayı kafama dayadım Levent bu sırada ‘oyun oynama’ diyerek beni uyardı. Sol eliyle Levent bana uzandı. ‘Silahı indir' der gibi işaret yaptı. Silahı kafamdan indirdiğim sırada silah patladı. Daha sonra Levent bana ‘kardeşim’ diyerek seslendi. Ben de başımı iki elimin arasına alarak ‘ne yaptım ben?’ dedim. Ecem Naz bu arada odaya geldi ve Levent’i yerde görünce ona sarıldı. 112’yi arayarak yardım istedik. Ambulansın geç geleceğini düşünerek Turab ile birlikte arabaya götürdük. Yolda ambulansı gördük, durdurup yardım istedik ancak ambulans sürücüsü sürekli sorular soruyordu sanırım bizden korktu. Bize yardım etme niyetinin olmadığını düşünerek hastaneye gittim ve polis olanları anlattım.

“HAPİSHANEDE YATMAMI İZİN VERMEZDİ”

Hayatının alt üst olduğunu söyleyen İbrahim Ö., “Yıllarca dostluk yaptığım kardeşimi kaybettim. Olay kaza bile olsa bundan ben sorumluyum. Bundan büyük bir vicdan azabı duyuyorum. Levent’le birlikte bizim de hayatımızı son buldu. Eğer o şimdi burada olsaydı eminim bizim dost olduğumuzu söyler ve benim hapishanede yatmamı izin vermezdi. Bir şeyden korkum yok, çünkü korktuğum bir şey yok” diye konuştu.

“İBRAHİM ÇOK TEDİRGİNDİ”

Olay anını anlatan Ecem Naz Y., “İbrahim ve Turab beni ve Ecem’i bir dağ evine götürmek için aldı ancak dağ evi ile ilgili bir problem çıktı. Biz de Levent’in evine gittik. Yolda alkol da aldık. Biz İbrahim ile odaya uyumaya gittik. Bir an Ecem’in bağırışları üzerine uyandım. Ecem’in Levent’e tampon yaptığını gördüm, İbrahim ise çok tedirgin bir şekilde odada dolaşıyordu” şeklinde konuştu.

“LEVENT BANA ŞARJÖR VEREREK GÜLÜMSEDİ”

Kocaeli'ne Ecem Naz'ın misafiri olarak geldiğini söyleyen Ecem T., “Turab ve İbrahim ile olaydan 10 gün önce içki içmişliğimiz vardır onları oradan tanırım. Ecem Naz’ın evinde olduğumuz gün Turab ve İbrahim gelip bizi arabayla aldı ve Levent’in evine götürdü. Eve gittiğimizden itibaren alkol almaya başladık. Levent de bizimle birlikte alkol almaya başladı. Ben mutfağa su içmeye gittiğimde Levent bana, ‘şunu tutar mısın?’ dedi. Şarjör olduğunu görünce korkup geri verdim. Levent gülümsüyordu, ben de şaka yaptığını düşündüm ve tekrar alkol almaya devam ettik. Bir süre sonra alkolün etkisiyle uyuyakaldım. Bir gürültü ile uyandığımda Levent’in kanlar içinde yerde attığını gördüm ve tampon yaptım. Daha sonra İbrahim ve Turab Levent’i hastaneye götürdüler bu sırada Ecem Naz alkol etkisi ve olayın korkusuyla tekrar uyudu ben ise polisin gelmesini bekledim” ifadelerini kullandı.

“ARKAMI DÖNDÜĞÜNDE LEVENT’İ VURULMUŞ HALDE GÖRDÜM”

Daha önce Levent ile tanışmadıklarını ifade eden Turab S., “Olay tarihinde evinde alkol almak için gittiğimde tanıştık. Alkol aldıktan sonra Levent arkadaşı ile konuşacağını söyleyerek arabanın anahtarını aldı ve evden çıktı. Bir süre sonra yan odada bulunan İbrahim salona gelerek Levent’in kendisini aradığını ve polisin dışarıda olduğunu söyledi. İbrahim kendisinin bana verdiği silahı isteyerek böldük. Ecem şarjörü göğsüne sakladı, İbrahim ise silahı buzdolabının üstündeki kaba sakladı. Bir süre sonra Levent eve geldi ve bir sorun olmadığını, polislerin sadece GBT yaptıklarını söyledi. Bunun üzerine İbrahim benden şarjörü istedi Ecem çok sarhoş olduğu için göğsünden şarjörü alarak İbrahim’e verdim. Koltukta uyandığım sırada çok derin bir ses duydum arkamı döndüğünde Levent’i vurulmuş halde gördüm hemen 112’yi aradım daha sonra da Levent’i arabayla hastaneye götürdük” dedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların ifadelerinin ardından duruşmayı erteledi. (İHA)