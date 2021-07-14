Bir günde 14 orman yangınıyla mücadele edildi

Orman Genel Müdürlüğü, bugün 14 orman yangını ile mücadele edildiğini duyurdu. Yangınlarının tamamının akşam saatleri itibarıyla kontrol altına alındığı bildirildi.
Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı uyarıda vatandaşlara ‘Lütfen ormanlık alanda ateş yakmayın' diye seslenilerek, “Yanan sadece orman değil, canımız yanıyor” denildi.
14 Temmuz saat 20:00 itibarıyla kontrol altına alınan yangınlar:
Denizli – Merkez
Aydın – Nazilli
Kahramanmaraş – Pazarcık
Hatay – Antakya
İstanbul – Sarıyer
Adana – Pozantı
Isparta – Merkez
İzmir – Kınık
Kahramanmaraş – Pazarcık-İncirli
Kahramanmaraş – Onikişubat – Rahmalcılar
Kahramanmaraş – Çamlıbel
Kahramanmaraş – Turunçlu
İzmir – Foça
Antalya – Alanya