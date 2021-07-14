Bir günde 14 orman yangınıyla mücadele edildi

Orman Genel Müdürlüğü, bugün 14 orman yangını ile mücadele edildiğini duyurdu. Yangınlarının tamamının akşam saatleri itibarıyla kontrol altına alındığı bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı uyarıda vatandaşlara ‘Lütfen ormanlık alanda ateş yakmayın' diye seslenilerek, “Yanan sadece orman değil, canımız yanıyor” denildi.

14 Temmuz saat 20:00 itibarıyla kontrol altına alınan yangınlar:

Denizli – Merkez

Aydın – Nazilli

Kahramanmaraş – Pazarcık

Hatay – Antakya

İstanbul – Sarıyer

Adana – Pozantı

Isparta – Merkez

İzmir – Kınık

Kahramanmaraş – Pazarcık-İncirli

Kahramanmaraş – Onikişubat – Rahmalcılar

Kahramanmaraş – Çamlıbel

Kahramanmaraş – Turunçlu

İzmir – Foça

Antalya – Alanya