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Elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bartın'da, otomobilin beton elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Güncellenme: 22:43, 13/05/2021
HaberlerGünün İçinden
Elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kavallar Caddesinde meydana geldi. Gökhan Kuru (26) yönetimindeki 06 GIH 80 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücü Gökhan Kuru ile otomobildeki Yasin Demirel (22) ve Mahsun Çekiç (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yasin Demirel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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