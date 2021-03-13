Gaziantep’te 830 polisle uyuşturucu operasyonunda 16 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, öğle saatlerinde aralarında Özel Harekat ekiplerinin de bulunduğu 830 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik; Yeditepe, Güneykent ve Karataş mahallelerini kapsayan ‘Narko Şahin- 27’ adı verilen operasyon düzenledi.

Operasyonda, narkotik köpeği ‘Max’ de yer aldı. Helikopter ve drone ile takip yapılan operasyonda, mahallelerin giriş ve çıkışları kapatılırken, sokaklar ablukaya alındı.

Önceden belirlenen 12 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, bazı adreslere kapıları koçbaşıyla kırarak girdi. Arama yapılan adreslerde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Helikopter destekli operasyon düzenleyerek bölgeyi abluka altına aldıklarını ifade eden Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ” Narko-Şahin’ uygulamamız çerçevesinde Yeditepe bölgesindeyiz. Helikopter destekli operasyonumuzda bölgeyi abluka altına aldık. Gazianteplilere anlayışından ve destekleyici tavırlarından dolayı ve bizim bu mücadelemizden dolayı bize güç verdiler, teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. DHA