İstanbul Boğazı’nda arıza yapan gemi Ahırkapı’ya çekildi

Karadeniz’den Marmara’ya yol alan Tanzanya bandıralı Croatia adlı demir-çelik yüklü gemi, dün saat 22.00 sıralarında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarında motor arızası yaptı. Yardım istenmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 8 ile Kurtarma 12 adlı römorkörler olay yerine sevk edildi.

Dolmabahçe Sarayı önüne kadar gelen gemi yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kurtarıldı. 100 metre boyundaki gemi römorkörler yardımıyla Ahırkapı açıklarına çekildi. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada “Alınan ilk bilgilere göre deniz ve çevre kirliliğine yönelik herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir” denildi. (DHA)