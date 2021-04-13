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İstanbul’da FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve örgüt üyeliğine dair başka deliller bulunan 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Fahrettin ÖZTÜRK
Güncellenme: 11:23, 13/04/2021
HaberlerGünün İçinden
İstanbul’da FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen üç astsubay, bir üsteğmen, açıkta bulunan bir astsubay, biri karacı diğeri denizci iki ihraç astsubay, iki emekli ve bir istifa etmiş eski personel, 38 kapatılan askeri okul öğrencisi, 12 sivil mahrem imam olmak üzere 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör, büfe gibi sabit hatlardan yapılan aramalar ve örgütsel mensubiyetlerine dair başka deliller elde edilen 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 19 farklı ilde çalışma başlatıldı.

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Yayınlanma Tarihi:11:20,