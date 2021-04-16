Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kendisini darp etmeye çalışan şahsı öldüren kadın adliyeye sevk edildi

Afyonkarahisar’da daha önce aralarında husumet bulunan ve kendini darp etmeye çalıştığı iddia edilen şahsı av tüfeğiyle vurarak öldüren kadın ve olayın tanığı adliyeye sevk edildi.

Güncellenme: 15:45, 16/04/2021
HaberlerGünün İçinden
Kendisini darp etmeye çalışan şahsı öldüren kadın adliyeye sevk edildi

Olay, Ataköy Mahallesi Kümeevler mevkiindeki bir çiftlik evinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.A.’nın (31) Ataköy Mahallesi’nde çoban olarak çalıştığı çiftlik evine alkollü şekilde gelen Medet Akdoğan (33), kendisinden hayvan istedi. İddiaya göre, genç kadın Akdoğan'ın bu isteğini geri çevirince ikili arasında tartışma yaşanırken, daha sonra Akdoğan hayvan veremeyeceğini belirten N.A.’yı darp etmeye çalıştı. Bunun üzerine N.A. çobanlık yaparken yanında olan av tüfeğiyle Akdoğan'a 4 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırılan Akdoğan, müdahaleye rağmen vücuduna isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi.

19 AYRI SUÇ KAYDI VARMIŞ

Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, suç aletiyle birlikte zanlı N.A.’yı ve olaya tanıklık eden çiftlik sahibi A.T.’yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından cinayet zanlısı kadın ile olayın tanığı A.T., adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Akdoğan'ın 19 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. (İHA)

İlginizi ÇekebilirFeci darp: Esnaf ve elemanını hırsız sandılar...Feci darp: Esnaf ve elemanını hırsız sandılar...
Afyonkarahisar Ataköy Bursa Cinayet Darp Kadın Polis Sağlık Sağlık Bilimleri Üniversitesi