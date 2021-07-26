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Kır düğününde ağaç devrildi: 2’si ağır 10 yaralı

Antalya'da yapılan kır düğününde, 15 metre uzunluğundaki çam ağacının devrilmesi sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Güncellenme: 23:28, 26/07/2021
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Kır düğününde ağaç devrildi: 2’si ağır 10 yaralı

Olay, saat 21.00 sıralarında Aksu ilçesinde yer alan bir restoranın açık alanında yaşandı. Düğün esnasında henüz bilinmeyen nedenle alanda yer alan yaklaşık 15 metre uzunluğundaki ağaç devrildi.

Çam ağacı, misafirlerin oturduğu masaların üzerine devrilirken, bu sırada masalarında bulunanlar ağacın gövde ve dallarının çarpması sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Ağacın devrilmesi ihbarıyla olay yerine yaklaşık 10’a yakın ambulansın yanı sıra çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Düğüne davetli olarak gelen 20’ye yakın kişinin ufak sıyrıkları nedeniyle ayakta tedavileri yapılırken, 10 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan adı henüz öğrenilemeyen 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. DHA

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