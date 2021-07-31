MSB’den KKTC’deki yangın söndürme çalışmalarına destek: Yangın kontrol altına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, KKTC’nin Girne bölgesindeki dağlık arazide başlayan yangını söndürme çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri'ne ait bir İHA ile havadan görüntü aktarımı yapıldığını, bir adet as 532 Cougar helikopterle de havadan keşif ve komuta kontrol sağlandığını, ayrıca iş makinesi ve itfaiyelerin hazır bekletildiğini duyurdu. Yangının kontrol altına alındığı açıklandı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), KKTC’nin yangın söndürme çalışmaları için destek sağlandığını açıkladı. Bölgede yapılan keşiflerin havadan çekim görüntüleri de MSB tarafından paylaşıldı.

İHA VE HELİKOPTER DESTEĞİ

MSB’nin açıklamasında, “KKTC'nin Girne bölgesindeki dağlık arazide başlayan yangını söndürme çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetlerimize ait bir İHA ile havadan görüntü aktarımı yapılmış, bir adet as 532 Cougar helikopterle de havadan keşif ve komuta kontrol sağlanmıştır” denildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

MSB, “39’uncu Mknz.P.Tüm. K.lığına ait iş makinesi ve itfaiyeler ihtiyaten bölgede hazır beklemiştir. KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar ve Başbakanı Sn. Ersan Saner helikopterle keşif faaliyetine iştirak etmişlerdir. Yangın kontrol altına alınmıştır” duyurusunu yaptı.