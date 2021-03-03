Taksicinin boğazına bıçak dayayıp, gasbeden şüpheli yakalandı

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Esenyurt Battal Gazi Mahallesi Limon Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Bayram Çırakın kullandığı 34 TJB 31 plakalı taksiye binen Doğan Ç., sürücünün boğazına bıçak dayadı.

Taksi şoförünün 230 lirasını bıçak ile tehdit ederek gasbeden şüpheli daha sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı. Taksi şoförü ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, mağdur şoförün ifadesini aldıktan sonra şüphelinin peşine düştü.

YAKLAŞIK 23 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ, ŞÜPHELİ 8 SAATTE YAKALANDI

Mahalle içindeki yaklaşık 23 güvenlik kamerasını inceleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit ettikten sonra harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda Doğan Ç., gasbettiği parayı harcayamadan 8 saat içinde yakalandı.

Para, geri taksiciye iade edilirken, şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doğan Ç., adliyeye sevk edildi.

“TELEFONU VER, GIRTLAĞINI KESERİM DEDİ”

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Uğur Bayram Çırak, “Şahsı aldım arabama, Aileme gideceğim dedi. Sokağa girdiğimde buranın çıkmaz olduğunu söyledim. O da Ağabey alttan gir dedi. Girer girmez sağa yanaşmamı söyledi.

Sol eliyle gırtlağımı tuttu, bıçağı dayadı. Telefonu ver, gırtlağını keserim dedi. O sırada kemerimi çözmüştüm. Bıçağı biraz gevşetti, kendimi dışarı attım. Gasp var diye bağırdım. Şahıs kaçtı. O anki stresle yakalayamadım. Birkaç arkadaş da müdahale etti ama yakalayamadık” dedi.

“BEN BİLE BU KADARINI BEKLEMİYORDUM”

Olaydan 8 saat sonra kendisinin arandığını söyleyen taksi şoförü Çırak, polis ekiplerinin bu kadar hızlı bir şekilde gaspçıyı yakalamasını beklemediğini söyleyerek, “155i aradım. Onlar geldi 10 dakika içinde. Yunus, asayiş büro, gasp büro, sivil ekipler olsun hepsi 10 dakika içinde olay yerindeydi. 8 10 saat içinde beni arayıp, şahsı yakaladıklarını söylediler.

Ben başta il emniyet müdürümüze, ilçe müdürümüze, asayiş büro ekiplerimize hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Olayı gerçekten çok hızlı bir şekilde çözdüler. Şahsı çok hızlı bir şekilde aldılar hemen. Ben bile bu kadarını beklemiyordum. Kendilerini seviyor ve saygı gösteriyoruz” diye konuştu. (DHA)