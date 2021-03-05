Tokat’ta 2 mahalle, 1 köy ile 1 beldeye corona karantinası

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle ilçe merkezindeki Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Tepekışla köyü ve Karayaka beldesinde yarın geceden itibaren 10 gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Erbaa Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 25.02.2021 tarih ve 16 sayılı kararı ile koronavirüs tedbirleri kapsamında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Tepekışla köyü ve Karayaka beldesinde 06.03.2021 Cumartesi günü saat 00.01 itibariyle 10 gün süreyle karantina kararı alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. DHA