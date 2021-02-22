Usta şairden yasaklara tepki

Covid-19 sebebiyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma ve toplu taşıma kullanma yasağına tepki gösteren usta şair Ataol Behramoğlu, sosyal medyadan videolu ve yazılı açıklamada bulundu.

“ARAÇ GEREKTİREN İŞLERİNİ NASIL YERİNE GETİRECEKLER?”

Yaptığı yazılı açıklamayla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya seslenen Behramoğlu, “Sayın İstanbul Valisi, kamu araçlarına binmeyi yasakladığınız 65 yaş üstü yurttaşlar, varsa eğer bu havada özel araçlarını da kullanamayacaklarına göre, araç gerektiren işlerini nasıl yerine getirecek, sorunlarını nasıl çözecekler? Bu incitici kararı kaldırmayı düşünmez misiniz?” diye sordu.

“BİR ZAMANLAR ABD'DE SİYAHİLERE UYGULANAN YASAKLARIN TIPKISIDIR”

Dünyanın hiçbir uygar ülkesinde böyle bir uygulamanın olmadığını vurgulayan ve videolu bir açıklama yaparak valiliğin kararını eleştiren Behramoğlu, “65 yaş üstü insanlarımıza uygulanan yasaklar devam etmekteyken İstanbul Valiliği bir karar alarak; bu yaş grubundaki insanlarımızın kamu araçlarına binmelerini yasakladı. Böyle bir karar, bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahilere uygulanan yasakların tıpkısıdır. Bu video, İstanbul Valiliği'nin kararına karşı, bu kurum hakkında suç duyurusudur. Sesimizi yükseltelim, susmayalım, suç duyurularını çoğaltalım” şeklinde konuştu.