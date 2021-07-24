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Yangında 3 yavru kediden 2’si yaralandı, 1’i öldü

İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında, dumanların arasında kalan 3 yavru kediden 2'si yaralanırken, 1'i öldü.

Güncellenme: 19:53, 24/07/2021
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Yangında 3 yavru kediden 2’si yaralandı, 1’i öldü

Yangın, saat 18.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi, 1111. Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında çıktı. Yükselen duman ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangının çıktığı alanda yavru kedi sesleri duydu. Bunun üzerine içeride arama yapan ekipler, 3 yavru kedinin dumanların arasında kaldığını fark etti.

Kedileri kurtaran itfaiyelerin tüm müdahalelerine rağmen 1 kedi hayatını kaybetti. Alevlerin arasında kalan 2 kedi ise tedavi edilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. DHA

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