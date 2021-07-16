Yangının dumanı, güneşi kızıla bürüdü

Dün sabah saatlerinde Mersin’in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesinde çıkan orman yangını devam ediyor. Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren yine havadan ve karadan ekipler yangına müdahale ederken, yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Akşam saatleri olması dolayısıyla havadan müdahale sona ererken, karadan 164 arozöz ile 850 personel müdahalesini sürdürüyor.

Yangın dolayısıyla bölgede yoğun bir duman bulutu oluşurken, duman dolayısıyla güneş kızıla büründü. Tedbir amacıyla 50 ev boşaltılırken, yangın bölgesine giden yollar araç trafiğine kapatıldı.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın bölgesinde çalışmaları bizzat yönetiyor. (İHA)