Elektrikli otomobiller 2027’de daha ucuz olacak

Finansal analiz platformu BloombergNef'in tahminlerine göre elektrikli otomobiller ve kamyonetler, 2027 yılına kadar geleneksel ve fosil yakıtla çalışan araçlardan daha ucuz olacak. Aynı zamanda, pil üretiminin maliyetinin azalması ve hükümetlerin iklim değişikliğine yönelik daha sıkı emisyon düzenlemeleri, önümüzdeki yıllarda elektrikli araçlara olan talebin hızla artmasını sağlayacak.

BENZİNLİ ARAÇLARI YAKALAYACAK

Uzmanlar, şu anda orta büyüklükte bir elektrikli otomobilin vergi öncesi perakende fiyatını 33 bin 300 Euro (yaklaşık 334 bin 344 lira), benzinli benzer bir otomobilin fiyatını ise 18 bin 600 Euro (yaklaşık 186 bin 750 lira) olarak baz aldı. Ancak, uzmanlar 2026 yılında her ikisinin de yaklaşık 19 bin Euro'ya (yaklaşık 190 bin 800 lira) mal olacağını ve ilerleyen yıllarda elektrikli araçların daha da ucuzlayacağını tahmin ediyor.

Pil üretim maliyetleri gerilemeye devam edecek

Elektrikli sedanlar ve SUV'lar gibi daha büyük araçlar, benzinli ve dizel modeller kadar ucuza üretilecek ve 2027 yılında bu araçlar, geleneksel yakıtlarla çalışanlardan daha ucuz olacak. Daha önce yatırım bankası UBS de elektrikli otomobillerin 2024 yılına kadar aynı maliyete sahip olacağını öngörmüştü. Ancak, uzmanlar, pillerin maliyetinin önümüzdeki yıllarda da düşmeye devam edeceği konusunda hemfikir.

Batarya, hibritlerin tahtını sallayacak

Avrupa'da daha temiz ulaşım için kampanya yürüten Brüksel merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Transport & Environment tarafından yaptırılan çalışma, yeni pil fiyatlarının 2020 ile 2030 arasında kilovatsaat (kWH) başına yüzde 58 gerileme ile 58 dolara düşeceğini öngörüyor.

Batarya maliyetlerinin kWh başına 100 doların altına düşürülmesi, tamamen elektrikli araçların daha fazla kullanılmasına yönelik önemli bir adım olarak görülüyor ve bir bataryayı geleneksel bir motorla birleştiren hibrit elektrikli araçların mali çekiciliğini büyük ölçüde ortadan kaldıracağı ifade ediliyor.